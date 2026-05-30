30 мая 2026, суббота, 0:05
В Гомеле подросток погиб после падения с 15-го этажа

  • 30.05.2026, 4:58
Попытка удивить девушку обернулась трагедией.

В Гомеле следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СК.

Происшествие случилось вечером 28 мая. По данным следствия, парень упал с балкона общего пользования на 15-м этаже жилого дома. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

На данный момент одна из основных версий следствия — несчастный случай.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Они устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.

По версии очевидцев, подросток решил поразить девушку и встал на руки на перилах. Девушка пыталась схватить друга за одежду, но парень все равно не удержался и упал с 15-го этажа.

