В Гомеле подросток погиб после падения с 15-го этажа
- 30.05.2026, 4:58
Попытка удивить девушку обернулась трагедией.
В Гомеле следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СК.
Происшествие случилось вечером 28 мая. По данным следствия, парень упал с балкона общего пользования на 15-м этаже жилого дома. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
На данный момент одна из основных версий следствия — несчастный случай.
Следователи проводят проверку по факту случившегося. Они устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.
По версии очевидцев, подросток решил поразить девушку и встал на руки на перилах. Девушка пыталась схватить друга за одежду, но парень все равно не удержался и упал с 15-го этажа.