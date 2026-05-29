Зеленский созвонился с президентом Румынии после атаки российского дрона
- 29.05.2026, 23:12
Киев и Бухарест договорились о дальнейшей координации против угроз РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Никушором Даном после падения российского беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац. Глава государства выразил поддержку румынскому народу и заявил о готовности Украины помогать в обеспечении безопасности соседней страны.
Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении. По его словам, Украина и Румыния уже координируют действия после инцидента, а военные обеих стран находятся в постоянном контакте.
Президент Украины отметил, что во время разговора от имени всех украинцев выразил солидарность с Румынией и пожелал скорейшего выздоровления людям, пострадавшим в результате ночной атаки российского дрона.
По словам Зеленского, важным сигналом стала быстрая и принципиальная реакция румынских властей на инцидент. Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку, которую Румыния оказывает с начала полномасштабной войны.
«Украина готова поддержать безопасность Румынии, которая уже пятый год последовательно помогает нам защищаться от российских ударов», – заявил глава государства.
Зеленский сообщил, что украинские и румынские военные находились на связи еще с ночи после инцидента. Во время разговора с президентом Румынии стороны обсудили дальнейшее взаимодействие между профильными командами двух государств.
Президент подчеркнул, что Киев и Бухарест продолжат тесную координацию для противодействия потенциальным угрозам со стороны России.
«Будем в постоянной коммуникации с Румынией и будем работать вместе и в дальнейшем, чтобы защитить жизнь от всех потенциальных российских угроз», — подчеркнул Зеленский.