На руинах старинной усадьбы под Витебском устроили ночной перформанс 1 29.05.2026, 22:31

Фото: Instagram @yegor_grigoriev

В темноте, среди старого камня и киносвета, сняли необычный фешен-проект.

Усадьба Святских под названием «Старая Белица» на этой неделе вспомнила свои лучшие годы. Хотя здесь прошел не бал, но тоже эффектное мероприятие. В темноте тут устроили фешен-перформанс, пишет Onlíner.

Свою коллекцию авангардной моды так решила презентовать дизайнер Екатерина Ушал. Это ее дипломная работа. При этом проект поддержали крупные белорусские бренды — обувная компания Belwest и косметическая компания Belor Design.

Мы поговорили с автором идеи перформанса, продюсером и создателем видеоролика Егором Григорьевым:

— Желание завершить учебу красиво и вдохновило сначала на саму коллекцию, а после и на ее съемки. Идея родилась из желания исследовать внутреннюю силу и уязвимость — ту грань, которую мы определяем на протяжении не только обучения, но и по жизни. Хотелось создать одежду, которая работает как броня, но под которой скрывается абсолютная нежность.

Мы искали место, которое подчеркнет драматизм коллекции. Полуразрушенная старинная башня усадьбы в деревне Пламя подошла идеально. Ночь, кромешная тьма, руины и мощный направленный киносвет, который выхватывал из темноты силуэты моделей. То, что нужно, чтобы показать синтез грубости и хрупкости. Так, например, фактура старого серого камня перекликалась с серой костюмной полоской.

Организация получилась непростой. Нужно было получить разрешение на использование старинной постройки плюс организовать всех в полевых условиях. В заброшенной усадьбе нет доступа даже к базовым удобствам.

К слову, находится «Старая Белица» в Сенненском районе в 150 километрах от Минска. Ее построили в стиле позднего классицизма в начале 19-го века, но позже здание видоизменяли. Сама местность принадлежала сначала Сапегам, а позже — Святским вплоть до 1918 года. Тут в конторе Кароля Святского рабтал будущий классик белорусской литературы Янка Купала.

Уже после Великой Отечественной войны в усадьбе расположилась школа механизаторов. К 1990-м здание было заброшено и вскоре сгорело. Сохранилась только небольшая часть главного фасада и та самая двухъярусная башня. Раньше в нее был отдельный вход, тут располагалась скульптурная мастерская. В 2023 году остатки усадьбы пытались продать на аукционе за $510 тысяч в эквиваленте.

Но вернемся к перформансу. Над ним работала большая команда: видеограф, фотограф, дизайнер, постановщик света, постановщик движений, модели, помощники. Пришлось организовать полноценный съемочный лагерь: привезти свет, кабели, генераторы, продумать логистику, чтобы модели не замерзли и могли профессионально работать в кадре.

Как рассказал Егор, особую атмосферу и связь с родной землей подчеркнули музыкой: главным саундтреком проекта стал «Полонез Огинского» в исполнении ансамбля «Песняры».

