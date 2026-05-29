Бойцы ВСУ сожгли два российских ЗРК «Тор-М2» на юге Украины 29.05.2026, 21:54

Комплексы прикрывали войска и военные объекты на захваченных территориях.

Подразделения Middle-strike ССО поразили два зенитных ракетных комплекса «Тор-М2», об этом (сообщили https://t.me/ukr_sof/2884) в пресс-службе ССО.

В один из них беспилотники ССО попали, когда его тягач перевозил по трассе М-14 возле оккупированного Бердянска в Запорожской области в ночь на 29 мая.

Противник использует трассу М-14 как сухопутный коридор из России в Крым по маршруту Таганрог-Джанкой через юг оккупированных Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Село Бердянское находится между Мариуполем и Бердянском, более чем в 150 км от линии боевого столкновения.

Второй ЗРК «Тор-М2» был поражен ранее недалеко от оккупированного Мелитополя.

ЗРК «Тор-М2» с боекомплектом до 16 ракет прикрывает вражеские подразделения и военные объекты на оккупированных территориях Украины. Как система противовоздушной и противоракетной обороны малой дальности, «Тор-М2» способен сбивать самолеты тактической авиации, вертолеты, дроны и крылатые ракеты.

