Под Гродно разбирают ведущие в сторону Литвы железнодорожные пути

Под Гродно разбирают ведущие в сторону Литвы железнодорожные пути3
- 29.05.2026, 21:22
Когда-то по этой ветке можно было доехать до Друскининкая.
На Гродненщине разбирают старые железнодорожные пути, сообщает портал Newgrodno.by. Сейчас эта ветка уже не используется.
Этот участок железной дороги пролегает от Поречья к остановочному пункту Учитель на границе с Литвой.
Когда-то эти пути вели к популярному литовскому курорту – городу Друскининкай.
Однако в начале 2000-х годов международное движение там прекратилось, а вскоре на сопредельной территории пути разобрали.
Пригородный дизель из Гродно до станции Учитель продолжал ходить еще целых два десятилетия. Поезд из областного центра отменили лишь в 2021 году.
С тех пор движения по железнодорожной ветке не было. И только теперь поэтапно снимают рельсы и шпалы с белорусской стороны.