Под Гродно разбирают ведущие в сторону Литвы железнодорожные пути 3 29.05.2026, 21:22

Когда-то по этой ветке можно было доехать до Друскининкая.

На Гродненщине разбирают старые железнодорожные пути, сообщает портал Newgrodno.by. Сейчас эта ветка уже не используется.

Этот участок железной дороги пролегает от Поречья к остановочному пункту Учитель на границе с Литвой.

Когда-то эти пути вели к популярному литовскому курорту – городу Друскининкай.

Однако в начале 2000-х годов международное движение там прекратилось, а вскоре на сопредельной территории пути разобрали.

Пригородный дизель из Гродно до станции Учитель продолжал ходить еще целых два десятилетия. Поезд из областного центра отменили лишь в 2021 году.

С тех пор движения по железнодорожной ветке не было. И только теперь поэтапно снимают рельсы и шпалы с белорусской стороны.

