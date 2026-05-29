29 мая 2026, пятница, 22:09
Под Гродно разбирают ведущие в сторону Литвы железнодорожные пути

3
  • 29.05.2026, 21:22
  • 2,562
Фото: Newgrodno.by

Когда-то по этой ветке можно было доехать до Друскининкая.

На Гродненщине разбирают старые железнодорожные пути, сообщает портал Newgrodno.by. Сейчас эта ветка уже не используется.

Этот участок железной дороги пролегает от Поречья к остановочному пункту Учитель на границе с Литвой.

Фото: Newgrodno.by

Когда-то эти пути вели к популярному литовскому курорту – городу Друскининкай.

Однако в начале 2000-х годов международное движение там прекратилось, а вскоре на сопредельной территории пути разобрали.

Фото: Newgrodno.by

Пригородный дизель из Гродно до станции Учитель продолжал ходить еще целых два десятилетия. Поезд из областного центра отменили лишь в 2021 году.

С тех пор движения по железнодорожной ветке не было. И только теперь поэтапно снимают рельсы и шпалы с белорусской стороны.

Фото: Newgrodno.by
