Бело-красно-белый поезд показали на выставке в Минске

Бело-красно-белый поезд показали на выставке в Минске5
- 29.05.2026, 21:06
Проект новой модели представили на транспортном форуме.
В Минске на международной выставке «Транспорт и логистика-2026» был представлен новый электропоезд ЭП5Н, разработанный российской компанией «ТрансМашХолдинг». Пока это только концептуальная модель — реальный поезд не демонстрировался, а показали только его виртуальную версию, пишет Blizko.by.
Поезд специально разработан с учетом особенностей белорусской железной дороги. Он низкопольный, что позволяет удобно заходить и выходить пассажирам на платформах, которые распространены в Беларуси.
Максимальная скорость поезда составляет до 160 км/ч, а расчетный срок службы — около 40 лет. Состав может включать от четырех до десяти вагонов.
Внутри предусмотрены современные условия для пассажиров: широкие двери и проходы, места для велосипедов и детских колясок, информационные экраны, Wi-Fi, USB-розетки, а также зарядки для электросамокатов. Планируются и современные санузлы с дополнительными удобствами.
Кабина машиниста спроектирована так, чтобы управление могло производиться одним человеком без помощника. Для этого пульт расположен по центру, а также предусмотрены комфортные условия работы.
Дальнейшая реализация проекта зависит от того, будет ли принято решение о производстве и закупке таких электропоездов для использования в Беларуси.