закрыть
29 мая 2026, пятница, 22:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бело-красно-белый поезд показали на выставке в Минске

5
  • 29.05.2026, 21:06
  • 2,384
Бело-красно-белый поезд показали на выставке в Минске

Проект новой модели представили на транспортном форуме.

В Минске на международной выставке «Транспорт и логистика-2026» был представлен новый электропоезд ЭП5Н, разработанный российской компанией «ТрансМашХолдинг». Пока это только концептуальная модель — реальный поезд не демонстрировался, а показали только его виртуальную версию, пишет Blizko.by.

Поезд специально разработан с учетом особенностей белорусской железной дороги. Он низкопольный, что позволяет удобно заходить и выходить пассажирам на платформах, которые распространены в Беларуси.

Максимальная скорость поезда составляет до 160 км/ч, а расчетный срок службы — около 40 лет. Состав может включать от четырех до десяти вагонов.

Внутри предусмотрены современные условия для пассажиров: широкие двери и проходы, места для велосипедов и детских колясок, информационные экраны, Wi-Fi, USB-розетки, а также зарядки для электросамокатов. Планируются и современные санузлы с дополнительными удобствами.

Кабина машиниста спроектирована так, чтобы управление могло производиться одним человеком без помощника. Для этого пульт расположен по центру, а также предусмотрены комфортные условия работы.

Дальнейшая реализация проекта зависит от того, будет ли принято решение о производстве и закупке таких электропоездов для использования в Беларуси.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров