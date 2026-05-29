29 мая 2026, пятница, 20:28
ВСУ успешно контратакуют в Днепропетровской области

  • 29.05.2026, 20:19
ВСУ успешно контратакуют в Днепропетровской области

Россияне потеряли десятки квадратных километров территории.

Силы обороны Украины освободили территории вблизи Новоселовки, что на Александровском направлении. Также военные продолжают зачистку ряда населенных пунктов от оккупантов.

В результате удачных действий украинских защитников россияне потеряли не менее 46 квадратных километров территории. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Известно, что подразделения ВСУ освободили территорию вблизи Новоселовки. Также Силы обороны проводят зачистку от противника вблизи Воронного, Январского, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая.

«Силы Обороны Украины освободили территорию вблизи Новоселовки, а также проводят зачистки от врага вблизи Воронного, Сечневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая. Таким образом враг потерял не менее 46 кв км территории», – сообщили в DeepState.

