Футболист в Беларуси получил штраф за необычное празднование гола 29.05.2026, 19:43

Игрок прорекламировал продажу автомобилей прямо на поле.

Недавно в Белорусской федерации футбола прошло очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета, на котором на 30 базовых величин оштрафовали футболиста Дмитрия Антилевского. Причина в решении не указывается, но наказание принято по ст. 100 «Иные нарушения».

В ней говорится: «В случае, если какое-либо лицо совершит нарушения и (или) неисполнение регламентирующих документов ФИФА, УЕФА или Ассоциации, которые прямо не предусмотрены настоящим Кодексом, но по своей сути являются подобными (аналогичными) к указанным нарушениям, такое лицо также подпадает под юрисдикцию настоящего Кодекса. В таком случае дисциплинарные органы имеют право самостоятельно выбрать наказание из перечня санкций, руководствуясь принципом разумности и справедливости».

Издание «Белорусский футбол» предположило, что Антилевский мог получить штраф за необычный перформанс. Во время недавнего матча с «Барановичами» Дмитрий забил гол прямым ударом с углового.

После этого он показал в камеру визитку с надписью Pont Auto и, приложив руку к уху, предложил туда позвонить.

Как выяснилось, таким образом футболист прорекламировал компанию, которая занимается подбором, покупкой и доставкой автомобилей из США, Канады и Китая. Похожий жест недавно сделал Томаш Скублак, выступающий в премьер-лиге Канады за «Интер» из Торонто. Парень после забитого гола продемонстрировал свою же визитку. Выяснилось, что, кроме футбола, Томаш Скублак работает риэлтором.

В пресс-службе Белорусской федерации футбола журналисту Onliner подтвердили, что штраф был именно за рекламу, и отметили: за подобные жесты наказывают не только в Беларуси, но и на крупных международных турнирах.

