Нефть резко подешевела на фоне переговоров по Ирану 29.05.2026, 19:32

Фото: reuters

Участники рынка рассчитывают на возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Нефть Brent в последний рабочий день мая торгуется у отметки $92 за баррель, подешевев за месяц на 19%. Участники рынка все это время надеялись на заключение мирового соглашения между США и Ираном, и в последние дни, по сообщению Axios, была достигнута договоренность о заключении перемирия на 60 дней. Она предусматривает возобновление судоходства в Ормузском проливе без каких-либо дополнительных условий.

Президент Дональд Трамп пока не утвердил условия соглашения, рассказал Bloomberg знающий об этом человек. Ранее Трамп заявил, что возьмет несколько дней на размышление. «Рынок явно надеется, что мы сейчас находимся на пути к какому-то решению, — говорит Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым рынкам банка SEB. – Вероятным выходом из этой войны уже довольно долгое время видится сделка, которая, по сути, является не сделкой, а, скорее, соглашением о продолжении переговоров и последующем решении спорных вопросов».

Хотя фактическое закрытие Ормузского пролива привело к сокращению поставок энергоресурсов, целый ряд мер — от роста экспорта нефти из США и других производителей до замедления импорта Китаем и другими странами, сокращения потребления и продажи нефти из стратегических резервов — позволил смягчить последствия. Если первоначально потери мирового рынка оценивались примерно в 20% (порядка 20 млн баррелей в сутки), то в течение ближайшего года большинство опрошенных Bloomberg Intelligence участников рынка ожидает нехватки в размере 3-7 млн баррелей в сутки.

Две трети из них ждут среднюю цену Brent в течение этого периода на уровне $81-100 за баррель; 56% полагают, что до конца нынешнего года она будет колебаться в этом диапазоне.

