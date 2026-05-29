«Лукашенко придется быть максимально осторожным даже в выражениях» 29.05.2026, 15:03

Александр Коваленко

Охотник превратился в добычу, а добыча превратилась в охотника.

На днях командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди предупредил Лукашенко, что в случае агрессии со стороны Беларуси Украина имеет подготовленный план из 500 целей.

Какие объекты могут быть атакованы в первую очередь? Об этом сайт Charter97.orgпоговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

- Это будет в первую очередь самая «жирная» цель - Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Также среди этих объектов есть логистические узлы, предприятия военно-промышленного комплекса и, конечно же, определенные объекты, относящиеся как к объектам армии Беларуси, так и на которых размещаются на сегодняшний день представители российского контингента.

Это и представители сил ПВО, и авиационные специалисты, РЭБщики, РЛСники, связисты и так далее.

Данные объекты не являются секретными, мы не в Средневековье на сегодняшний день живем. Все эти объекты закоординированные, а сама по себе территория Беларуси для украинских дронов на сегодняшний день как открытая книга. То есть мы летаем до Екатеринбурга, 2000 км от границы с Украиной преодолеваем. Преодолеть же с юга на север и обратно с севера на юг всю территорию Беларуси для дронов с возможностью маневрирования, это вообще не проблема.

Поэтому действительно это предостережение для диктатора Лукашенко. Буквально недавно, 2 недели назад все имели возможность видеть то, как украинские дроны прорвали 3 кольца обороны ПВО в Москве, в Московской области. Пожалуй, самое эшелонированное и самое насыщенное ПВО вообще в РФ. И нанесли удары по соответствующим объектам. Поэтому не думаю, что в Минске ПВО лучше, чем в Москве. И вообще, что воздушное пространство Беларуси защищено лучше, чем российское.

Есть еще один очень важный момент, касательно заявления «Мадяра». Дело в том, что Силы беспилотных систем на сегодняшний день занимаются тем, что системно, регулярно выносят по ближней тыловой зоне временно оккупированных территорий и территории Российской Федерации как раз системы ПВО. Силы беспилотных систем устроили форменную охоту за как раз ПВО.

Охотник превратился в добычу, а добыча превратилась в охотника. Вполне возможно, что удары по Беларуси могут носить даже и такой характер.

Вынос белорусской ПВО, которая опять-таки, подчеркну, не так уж и много. Это довольно-таки ограниченный ресурс. Беларусь очень быстро может, во-первых, остаться без системы ПВО. Во-вторых, ее воздушное пространство реально превратится в проходной двор.

- Какими будут последствия украинского ответа для режима Лукашенко и баланса сил в регионе?

- Ослабление, репутационный удар, конечно же. Скажу даже больше, это будет репутационное унижение не только самого режима Лукашенко, но и в какой-то степени РФ. Тут Лукашенко следует действовать очень осторожно по одной простой причине.

Украина в отличие от 2022-го года, сейчас не будет вести себя максимально толерантно по отношению к Беларуси. Любые агрессивные выпады в нашу сторону, которые мы можем расценить как угрозу, могут послужить причиной для задействования того или иного сценария. Поэтому Лукашенко следует быть максимально осторожным даже, элементарно, в выражениях.

