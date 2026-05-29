Названы фавориты чемпионата мира по футболу 29.05.2026, 18:39

Сенсационно высоко в рейтинге оказалась Норвегия.

Сборные Франции и Испании считаются главными претендентами на победу на чемпионате мира по футболу, который уже 11 июня стартует в США, Мексике и Канаде. Впервые в истории в турнире примут участие сразу 48 команд, что делает его еще более непредсказуемым, пишет OBOZ.UA.

Ставки на итоговый триумф «фурии рохи» и «галльских петухов» принимаются с коэффициентом 5,50. Тройку лидеров списка аналитиков закрывают англичане, победа которых на американских полях оценивается котировкой 7,00.

Далее расположились две южноамериканские сборные – Бразилия и действующий чемпион Аргентина. На то, что кто-то из них завоюет кубок мира предлагается индекс 9,00.

За ними идут Португалия (11,00), Германия (15,00) и Нидерланды (21,00). Необычно высоко оцениваются шансы норвежской команды, на успехе которых можно увеличить свою ставку в 26 раз. Топ-10 замыкает Бельгия – на которую можно поставить с показателем 34,00.

Меньше всего шансов на победу, по мнению аналитиков, у Кюрасао и Гаити. Их апсет на ЧМ-2026 оценивается впечатляющим коэффициентом 2501,00.

