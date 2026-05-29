29 мая 2026, пятница, 18:57
Wildberries попал под проверку МАРТ

  • 29.05.2026, 18:47
Фото: Wildberries

Белорусы могут сообщить ведомству о проблемах с маркетплейсом.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли начало работу по проверке популярной торговой площадки Wildberries, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекция носит плановый характер, а во время ее проведения специалисты МАРТ особое внимание уделят тому, как площадка выполняет белорусское законодательство в сфере торговли, ценообразования, антимонопольного регулирования и защиты прав потребителей.

К слову, клиенты фиолетового маркетплейса могут рассказать МАРТ о проблемах при взаимодействии с площадкой.

Для этого необходимо до 12 июня по электронной почте отправить письмо в ведомство. Также специалисты принимают предложения белорусов по улучшению работы Wildberries.

