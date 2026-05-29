29 мая 2026, пятница, 20:28
Брестчанин бросился с кулаками на милиционера прямо в РУВД

6
  • 29.05.2026, 19:06
  • 1,982
Инцидент произошел после доставления мужчины в отдел милиции.

В Бресте 48-летнего мужчину задержали из-за административного правонарушения и доставили в РУВД. Там он бросился с кулаками на сотрудника милиции. Теперь брестчанину грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Нетрезвого брестчанина из-за административного правонарушения доставили в Московское РУВД Бреста. Что стало причиной задержания — не сообщается.

В милиции его поместили в «помещение для временного задержания лиц» с дверями-решетками. Судя по видео, мужчина был в незакрытой камере и напал на помощника дежурного, когда тот подошел с бутылкой воды. После махания кулаками борьба переместилась на пол, а на помощь поспешила сначала сотрудница милиции, а потом и коллега-мужчина.

Как заметно на видео, задержанный мужчина был без обуви, а напротив незакрытой камеры сидел кто-то еще.

В милиции сообщили, что помощник дежурного получил телесные повреждения. Для усмирения нарушителя использовали физическую силу и наручники.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 364 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

