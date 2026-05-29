Китай строит гигантский комплекс с ядерным оружием у границ России 29.05.2026, 19:54

Проект включает десятки стартовых площадок и бункеров.

Китай начал крупнейшее расширение своей ядерной инфраструктуры за всю современную историю страны. В пустынных районах Синьцзяна, недалеко от границ России и Монголии, Пекин строит гигантскую сеть объектов для стратегических ядерных сил, сообщает Reuters. Новая инфраструктура создается так, чтобы даже первый удар США не смог лишить Китай ответной возможности. Объект строится рядом с районом шахтных пусковых установок Хами — одним из ключевых центров китайских межконтинентальных баллистических ракет, способных поражать территорию США.

Проект включает более 80 бетонных стартовых площадок, три гигантских восьмиугольных комплекса, десятки укрепленных бункеров, подземные коммуникации, узлы спутниковой связи, железнодорожные ветки, аэродромы и склады вооружений. Все объекты соединены сетью дорог и коммуникаций, уходящих глубоко в безлюдные районы пустыни.

«Инфраструктура строится в грандиозных масштабах и покрывает тысячи квадратных километров пустыни далеко за пределами шахтных полей», — заявил агентству научный сотрудник Pacific Forum Александр Нилл. «Я никогда не видел ничего подобного. Это чрезвычайно масштабное усилие», — заявил директор проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. По его словам, США и Россия традиционно полагаются на большое количество шахтных установок и их защищенность, тогда как Китай строит вокруг своих ядерных сил полноценную систему обороны, связи и мобильного развертывания.

Фото: Reuters

Внимание аналитиков привлекли три гигантских восьмиугольных объекта, построенных к юго-западу от района Хами. Один из них расположен примерно в 140 км от шахтных пусковых установок, второй — примерно в 230 км. В центре размещены крупные командные здания, вокруг — жилые корпуса для персонала и зоны хранения тяжелой техники.Трое аналитиков Reuters считают, что часть объектов может использоваться для мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace Чжао Тун заявил, что инфраструктура может быть связана с системой управления стратегических ядерных сил. «Восьмиугольные структуры и необычные башни связаны с системой командования, управления и коммуникаций китайских ядерных операций», — сказал он.

По данным Пентагона, Китай сегодня наращивает ядерный потенциал быстрее любой другой страны мира. В декабрьском докладе Минобороны США говорится, что Пекин может увеличить количество ядерных боеголовок до 1000 к 2030 году. Американские военные также считают, что Китай уже разместил около 100 межконтинентальных баллистических ракет в трех крупнейших районах шахтного базирования. Параллельно Китай развивает систему раннего предупреждения Huoyan-1, способную обнаруживать запуск межконтинентальных ракет в течение 90 секунд и передавать сигнал командованию за несколько минут. Министерство обороны Китая не стало давать комментариев.

