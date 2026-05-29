Фицо собрался приехать в Беларусь 29.05.2026, 20:28

Роберт Фицо

Фото: Getty Images

Премьер Словакии заявил о возможном визите в Брест 22 июня.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не исключает визита в Брест 22 июня на мероприятия по случаю 85-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Об этом он рассказал, говоря о своих зарубежных поездках, пишет «Белсат».

Среди других международных мероприятий Фицо назвал поездку в Нормандию 6 июня, возможный визит в США на празднование 250-летия независимости страны, а также поездку в Польшу 1 сентября – в годовщину начала Второй мировой войны.

Во время Второй мировой войны Словакия была союзником нацистской Германии и вступила в войну против СССР 23 июня 1941 года. В этот день словацкий посол в Москве Юлиан Шимко официально передал наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову ноту о разрыве дипломатических отношений и объявлении войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com