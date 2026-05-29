29 мая 2026, пятница, 20:41
Фицо собрался приехать в Беларусь

  • 29.05.2026, 20:28
Роберт Фицо
Фото: Getty Images

Премьер Словакии заявил о возможном визите в Брест 22 июня.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не исключает визита в Брест 22 июня на мероприятия по случаю 85-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Об этом он рассказал, говоря о своих зарубежных поездках, пишет «Белсат».

Среди других международных мероприятий Фицо назвал поездку в Нормандию 6 июня, возможный визит в США на празднование 250-летия независимости страны, а также поездку в Польшу 1 сентября – в годовщину начала Второй мировой войны.

Во время Второй мировой войны Словакия была союзником нацистской Германии и вступила в войну против СССР 23 июня 1941 года. В этот день словацкий посол в Москве Юлиан Шимко официально передал наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову ноту о разрыве дипломатических отношений и объявлении войны.

