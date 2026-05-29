Столетняя американка раскрыла секреты долголетия 1 29.05.2026, 20:46

Она до сих пор занимается зумбой, плавает и сама водит машину.

В свой 101 год Бетти Моррис из штата Мичиган всё ещё находит время для занятий зумбой каждую субботу, занимается плаванием, печет домашний хлеб и до сих пор сама водит машину по городу.

«Ей нравится быть в окружении других людей. Она очень общительна и словно озаряет собой всё вокруг, – говорит ее дочь Сью Кондино.

13 мая 1925 года Моррис отметила свой 101-й день рождения и рассказала today.com о привычках, которые, по ее словам, помогли ей дожить до 100 лет и продолжать наслаждаться каждым днем.

1. Продолжайте двигаться

Моррис плавает около 40 лет. Она начала заниматься этим регулярно, когда присоединилась к подруге, которая хотела включить водные упражнения в свою рутину а вскоре это стало любимым занятием Моррис и ежедневной привычкой.

«В бассейне вы можете делать все, что захотите».

Она также посещает занятия зумбой и гуляет на свежем воздухе со своей дочерью.

2. Находите радость в общении

Будь то разговор с другими пловцами, посещение событий или запоминание имен почти всех, кого она встречает, Моррис считает, что общительность имеет значение.

Ее дочь говорит, что у Моррис невероятная память на имена, и она заставляет каждого чувствовать себя особенным, когда приветствует их лично.

3. Сохраняйте позитивный настрой

Моррис говорит, что одна из ее главных жизненных философий проста: оставайтесь благодарными.

«Золотое правило – жить с благодарным сердцем каждый день», - говорит она.

Даже когда возникают трудности, Моррис редко зацикливается на негативе.

4. Балуйте себя

В её возрасте Моррис не слишком строга в еде. Да, она любит фрукты и овощи, но также обожает тосты, намазанные маслом и клубничным джемом.

«Я обожаю арахисовую помадку!» – признается она.

Она также до сих пор каждую неделю печёт домашний хлеб по рецепту, который она совершенствовала годами.

