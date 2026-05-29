Путин назвал войну близкой к завершению 29.05.2026, 21:15

Кремль пытается выдать тупик на фронте за «наступление».

Диктатор Владимир Путин на фоне чистых территориальных потерь в Украине вновь заявил о скором завершении боевых действий, объяснив это «наступлением» российской армии на фронте. «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям, вы же видите, каждый божий день», — сказал Путин, пишет The Moscow Times.

Аналогичное заявление он делал 10 мая. Тогда Путин также говорил, что российское вторжение в Украину близится к завершению. При этом он утверждал: война продолжается пятый год из-за лидеров «глобалистского направления западных элит», которые, «воюя против России руками украинцев», убедили Киев не подписывать мирное соглашение, достигнутое, по словам Путина, между российской и украинской делегациями в Стамбуле в 2022 году.

Сегодня, 29 мая, Путин также сообщил, что контакты по Украине сохраняются, однако полноценные переговоры в настоящее время не ведутся. Кроме того, он заявил, что у России «никогда не было агрессивных намерений» в отношении европейских стран. «Заявления европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией — это бред», — сказал он.

Отдельно Путин прокомментировал реакцию западных СМИ на удар по общежитию в Старобельске. «Это средства массового одурачивания, а не средства массовой информации», — заявил он. По данным ВСУ, в результате удара был уничтожен штаб российского подразделения БПЛА «Рубикон», тогда как российская сторона утверждает, что погибли учащиеся колледжа.

