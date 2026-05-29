Президент Румынии: За падение дрона в Галаце отвечает Россия 1 29.05.2026, 21:36

Никушор Дан

Фото: Reuters

Беспилотник мог изменить траекторию после удара над Украиной.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский беспилотник, который врезался в жилой дом в городе Галац, вероятно изменил траекторию после того, как был поражен над территорией Украины. По его словам, ответственность за инцидент полностью лежит на России, которая продолжает атаки вблизи румынской границы.

Об этом пишет HotNews. Глава румынского государства посетил Галац, где осмотрел место падения дрона и пообщался с пострадавшими жителями дома.

По словам Никушора Дана, в ночь атаки Россия запустила группу из 43 беспилотников, которые двигались с востока на запад через территорию Украины неподалеку от румынской границы.

«Это была группа из 43 дронов, которые пришли с восточного направления и пролетели над Украиной примерно в 20–30 километрах к северу от Дуная. Часть из них была сбита во время полета над украинской территорией, и один из беспилотников, который, вероятно, был поражен над городом Рени, изменил траекторию и полетел в сторону Галаца», — объяснил президент Румынии.

Он подчеркнул, что независимо от обстоятельств падения дрона ответственность за инцидент несет Россия, которая осуществляет массированные атаки вблизи границ стран НАТО.

Напомним, российский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в Галаце в ночь на пятницу около 02:00.

В результате инцидента два человека получили медицинскую помощь на месте, а женщина и ее 14-летний ребенок получили ожоги и были госпитализированы. Также из дома эвакуировали около 70 жителей.

