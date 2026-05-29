Российский дрон пересек границу Румынии и ударил по жилой многоэтажке 11 29.05.2026, 7:37

Факт атаки подтвердило Минобороны Румынии.

Российский беспилотник врезался в многоэтажку в приграничном городе Галац в Румынии. Возник пожар, пострадали два человека. Перед этим Воздушные силы сообщали об атаке дронов на Одесскую область в направлении Рени, сообщает «Главред».

Как пишут румынские СМИ, жителей дома на одной из улиц посреди ночи разбудил характерный шум летящего дрона. Затем раздался громкий звук взрыва, после чего возник пожар в квартире на десятом этаже.

На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Из дома эвакуировали 70 человек.

Квартира, в которую попал дрон в жилом доме, получила значительные повреждения. Двое людей - легкие травмы. Они пережили острую стрессовую реакцию.

В частности, в результате атаки женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик пережил острую стрессовую реакцию. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает издание Viata Libera.

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии (ISU) города Галац сообщил о падении дрона на жилой дом и подтвердил информацию о пожаре, пострадавших и эвакуированных.

Румынские спасатели сообщили, что пожар потушили и отменили «красный план реагирования». Специалисты установили, что «взрывной заряд дрона детонировал» и не представляет дальнейшей угрозы.

Что говорят в Минобороны Румынии

В румынском оборонном ведомстве подтвердили, что дрон, упавший на многоэтажку в Галаце, был российским.

«В ночь с 28 на 29 мая Российская Федерация возобновила атаки дронов на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией. Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, его отслеживали радары вплоть до южной части города Галац, после чего он упал на крышу жилого дома, а в результате взрыва произошел пожар», - говорится в сообщении.

Для перехвата дрона с авиабазы Фетешть в 01:19 поднялись два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT. Пилоты имели разрешение на поражение цели.

После обнаружения дрона население уездов Тулча, Галац и Брейла оповестили через систему Ro-Alert.

«Ситуация динамично меняется, и мы будем предоставлять официальную информацию и данные, как только они станут доступны», - отмечает Минобороны Румынии:

Стоит отметить, что расстояние от Рени до румынского Галаца по прямой составляет около 20 км.

Конгрессмен из Южной Каролины, республиканец Джо Вилсон прокомментировал атаку российского дрона на Румынию.

«Россия агрессивно и без какой-либо провокации атаковала Румынию. Семьи, спящие в своих домах, становятся целью ракет военного преступника Путина и иранских дронов. Это не первая российская атака на государство НАТО. Сдерживание — единственный способ остановить извращенные действия России. Россия понимает только язык силы. Провалившаяся Советская империя мертва и никогда не должна вернуться», - написал американский политик в соцсети Х.

