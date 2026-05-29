Трамп выдвинул Ирану ультиматум из четырех пунктов 2 29.05.2026, 19:17

Фото: Getty Images

От его выполнения зависит снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива.

США выдвинули Ирану ультиматум, выполнение которого является условием для полного снятия беспрецедентной морской блокады и открытия Ормузского пролива.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что при условии окончательного отказа Тегерана от ядерных амбиций, Ормузский пролив будет немедленно открыт для неограниченного судоходства в обоих направлениях без всяких сборов.

«Корабли, оказавшиеся в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс «возвращения домой»!», - написал Трамп.

Полный отказ от ядерного оружия

Первым и ключевым условием ультиматума является окончательное согласие Тегерана с тем, что страна никогда не будет иметь ядерного оружия или бомбы. Этот пункт является базовым для восстановления безопасности в регионе и прекращения действия военных ограничений со стороны США. Немедленное разминирование Ормузского пролива

Иран обязан немедленно завершить процесс устранения и подрыва всех водяных мин, которые остались в проливе после предыдущего обострения. Безопасность гражданского судоходства и свободный проход торговых судов является главным критерием снятия ограничений.

Ликвидация остатков ядерной инфраструктуры

Соединенные Штаты вместе с Китаем, Ираном и МАГАТЭ совместно выкопают и окончательно ликвидируют обогащенный материал («ядерную пыль»). Речь идет об объектах, которые были похоронены под завалами в результате американской бомбардировки иранской инфраструктуры 11 месяцев назад.

«Обогащенный материал, который иногда называют «ядерной пылью», который похоронен глубоко под землей, а на его вершине практически обвалились горы, вызванные нашим мощным бомбардировщиком B2 11 месяцев назад, будет выкопан Соединенными Штатами и уничтожен», - подчеркнул глава Белого дома.

Замораживание любых финансовых транзакций

Четвертым пунктом договоренностей предусмотрено полное приостановление любого обмена средствами между сторонами. Финансовое замораживание будет действовать до дальнейшего специального сообщения Белого дома.

Сейчас президент США отправился в ситуационную комнату для принятия финального решения.

