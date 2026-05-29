закрыть
29 мая 2026, пятница, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Военные Японии едут на миссию НАТО изучать тактику войны в Украине

1
  • 29.05.2026, 17:55
Politico: Военные Японии едут на миссию НАТО изучать тактику войны в Украине
Фото: AP

Решение было принято на фоне усиления военного перевооружения Японии.

Токио направит четырех солдат Сил самообороны на миссию НАТО для изучения боевого опыта и анализа новых боевых тактик, сообщает издание Politico.

Персонал будет размещен в городе Висбаден, где миссия Альянса координирует военную помощь для Украины, тренирует украинских бойцов и помогает с ремонтом техники.

По мнению министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, это событие имеет большое значение для страны.

- Командировка знаменует дальнейшее углубление сотрудничества между Японией и НАТО, – сказал он.

Отмечается, что такое решение было принято на фоне усиления военного перевооружения Японии и напряженности в отношениях с Россией и Китаем.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров