Politico: Военные Японии едут на миссию НАТО изучать тактику войны в Украине 1 29.05.2026, 17:55

Фото: AP

Решение было принято на фоне усиления военного перевооружения Японии.

Токио направит четырех солдат Сил самообороны на миссию НАТО для изучения боевого опыта и анализа новых боевых тактик, сообщает издание Politico.

Персонал будет размещен в городе Висбаден, где миссия Альянса координирует военную помощь для Украины, тренирует украинских бойцов и помогает с ремонтом техники.

По мнению министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, это событие имеет большое значение для страны.

- Командировка знаменует дальнейшее углубление сотрудничества между Японией и НАТО, – сказал он.

Отмечается, что такое решение было принято на фоне усиления военного перевооружения Японии и напряженности в отношениях с Россией и Китаем.

