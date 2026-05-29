Politico: Военные Японии едут на миссию НАТО изучать тактику войны в Украине

Politico: Военные Японии едут на миссию НАТО изучать тактику войны в Украине1
- 29.05.2026, 17:55
Решение было принято на фоне усиления военного перевооружения Японии.
Токио направит четырех солдат Сил самообороны на миссию НАТО для изучения боевого опыта и анализа новых боевых тактик, сообщает издание Politico.
Персонал будет размещен в городе Висбаден, где миссия Альянса координирует военную помощь для Украины, тренирует украинских бойцов и помогает с ремонтом техники.
По мнению министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, это событие имеет большое значение для страны.
- Командировка знаменует дальнейшее углубление сотрудничества между Японией и НАТО, – сказал он.
Отмечается, что такое решение было принято на фоне усиления военного перевооружения Японии и напряженности в отношениях с Россией и Китаем.