Путин разразился новой истерикой из-за Армении 19 30.05.2026, 8:18

11,254

Фото: wszystkoconajwazniejsze.pl

Российский диктатор заговорил о ВВП и экономике.

Глава Кремля Владимир Путин пригрозил практически уничтожить экономику Армении из-за евроинтеграционного курса страны, которая пока все еще пребывает в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом сообщает МИД России.

Российский диктатор, высказывая угрозы в адрес Армении, подчеркнул несовместимость ее вступления в ЕС при участии в ЕАЭС.

«Прямо сегодня-завтра совместить одно с другим практически невозможно. Поэтому мы вынуждены будем где-то и не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», - заявил Путин.

Он также заявил, что Армения больше не будет иметь в будущем таких преференций от РФ, как сегодня, в плане экономическом.

«Таких преференций, как сегодня не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении», - добавил глава Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com