Путин разразился новой истерикой из-за Армении

Путин разразился новой истерикой из-за Армении19
- 30.05.2026, 8:18
Российский диктатор заговорил о ВВП и экономике.
Глава Кремля Владимир Путин пригрозил практически уничтожить экономику Армении из-за евроинтеграционного курса страны, которая пока все еще пребывает в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Об этом сообщает МИД России.
Российский диктатор, высказывая угрозы в адрес Армении, подчеркнул несовместимость ее вступления в ЕС при участии в ЕАЭС.
«Прямо сегодня-завтра совместить одно с другим практически невозможно. Поэтому мы вынуждены будем где-то и не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», - заявил Путин.
Он также заявил, что Армения больше не будет иметь в будущем таких преференций от РФ, как сегодня, в плане экономическом.
«Таких преференций, как сегодня не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении», - добавил глава Кремля.