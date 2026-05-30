Беларусь может стать площадкой для запуска ракет и «Шахедов» 30.05.2026, 2:34

Украинская разведка отслеживает ситуацию у границы.

В Беларуси фиксируется подозрительная активность, которая может перерасти в угрозу в будущем. Но пока о вторжении уже «завтра» речь не идет.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов.

По его словам, украинская разведка отслеживает ситуацию в целом, а приграничье с Беларусью пока достаточно укреплено и прикрыто подразделениями ВСУ в боевой готовности.

«Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Беларусью может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта», — считает Бескрестнов.

Кроме того, Флеш не исключает, что Россия таки заставит Беларусь стать площадкой для запуска ракет или «Шахедов». Но, по его словам, Силы обороны готовы к самым разнообразным сценариям

«Я искренне верю, что народ и армия Беларуси видят современный формат и результаты текущей войны для всех сторон и не позволят втянуть себя в это безумие. Народам Украины и Беларуси нечего делить и нечего враждовать», — написал советник министра.

