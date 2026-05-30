Беспилотники ударили по нефтебазам в Краснодарском крае РФ и в Крыму 7 30.05.2026, 8:38

Взрывы раздавались такой силы, что в домах попадала штукатурка.

В ночь на 30 мая воздушную тревогу объявили в ряде российских регионов и оккупированных районах на фоне угрозы беспилотников. В сети пишут, что дроны атаковали в частности оккупированный Крым и Краснодарский край РФ, сообщает «Фокус».

В Краснодарском крае под атакой беспилотников этой ночью могла оказаться нефтебаза. Об этом сообщают OSINT-каналы со ссылкой на информацию очевидцев.

«Армавир, Краснодарский край. Атакована нефтебаза ООО «Южная нефтяная компания», — пишут аналитики.

Между тем жители пожаловались, что взрывы раздавались такой силы, что в домах попадала штукатурка.

Стоит отметить, что официальной информации об атаке на нефтебазу в российском Армавире на момент публикации не поступало. Российские власти ничего не заявляли о последствиях ночного обстрела, однако в регионе еще поздно вечером 29 мая была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

Атака на оккупированный Крым

Также в ночь на 30 мая воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА объявляли во временно оккупированном Крыму. Местный Telegram-канал «Крымский ветер» писал о взрывах в Севастополе и Феодосии. Очевидцы сообщали, что в Феодосии произошло попадание БПЛА по местной нефтебазе.

Впоследствии эти данные также обнародовали OSINT-каналы, показав фотографию с последствиями вероятной атаки. На кадрах видно яркое зарево в небе.

Информация об ударе по нефтебазе в Феодосии также требует официального подтверждения.

