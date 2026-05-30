закрыть
30 мая 2026, суббота, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия отозвала своего посла в Армении «для консультаций»

9
  • 30.05.2026, 9:43
  • 3,032
Россия отозвала своего посла в Армении «для консультаций»
Сергей Копыркин
Фото: 1lurer.am

Причина — действия Еревана по сближению с ЕС.

Министерство иностранных дел России 30 мая вызвало посла России в Армении для консультаций. Причина — действия страны по сближению с ЕС.

— Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, — говорится в заявлении российского МИД.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров