Россия отозвала своего посла в Армении «для консультаций» 9 30.05.2026, 9:43

3,032

Сергей Копыркин

Фото: 1lurer.am

Причина — действия Еревана по сближению с ЕС.

Министерство иностранных дел России 30 мая вызвало посла России в Армении для консультаций. Причина — действия страны по сближению с ЕС.

— Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, — говорится в заявлении российского МИД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com