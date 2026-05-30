Россия отозвала своего посла в Армении «для консультаций»9
- 30.05.2026, 9:43
Министерство иностранных дел России 30 мая вызвало посла России в Армении для консультаций. Причина — действия страны по сближению с ЕС.
— Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, — говорится в заявлении российского МИД.