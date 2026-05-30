У Лукашенко разоблачили «заговор» 2 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

30.05.2026, 10:31

Кругом враги.

Как известно, враги ходят вокруг, клацают зубами, покушаются на стабильность и хотят похитить наши государственные секреты. Но волноваться не надо. Государственные секреты есть кому защитить.

На прошлой неделе Европейско-белорусская бизнес-ассоциация собиралась провести в Витебске конференцию, соответственно, для белорусских и европейских бизнесменов с участием западных посольств. Тех посольств, которые пока еще, исключительно по недосмотру, просто руки не дошли, в Беларуси остались.

Ну витебские власти сразу, конечно, заподозрили что-то неладное. Поняли, что не бизнесом они там на самом деле собираются заниматься.

«Вербовка бизнеса и банкиров или сбор информации», - говорится в сюжете, который вышел на БТ.

Ну, потому что другой же альтернативы нет. Бизнес-форумы же зачем проводят? Чтобы вербовать банкиров и собирать секретную информацию. Поэтому витебские власти, конечно, запретили проведение у себя этого сомнительного мероприятия. Но некоторые участники, включая главу представительства Евросоюза, руководителя посольства Швеции и временного поверенного в делах Румынии, все-таки приехали в Витебск. Чтобы провести экскурсию по городу и посетить витебскую свободную экономическую зону.

Ну то есть они вот просто так, свободно, хотели посетить свободную экономическую зону. Ну понятно же, что это неспроста. Что честный человек в свободную экономическую зону Витебск не поедет.

«Такие подпольные визиты на наши предприятия нужны как раз для того, чтобы и их потом топить санкционно».

Мышь не проскочит!

Но к счастью, бдительность оказалась на высоте. Делегацию заговорщиков встретила большая группа государственных журналистов. Задавали исключительно правильные, насущные и абсолютно уместные вопросы. О том, откуда на Беларусь готовится нападение, почему европейско-белорусская ассоциация не позвала на свой форум иранских бизнесменов и как там у шведов с мигрантами. Ну и, конечно, главный вопрос, который задал шведскому временному поверенному главный пропагандист Григорий Азаренок: «А может вы какие-то секреты белорусские экономические хотите узнать».

Тот, конечно, стал отнекиваться и говорить, что на секреты он не покушался. Но государственные журналисты ему не поверили. Потому что экономические секреты надо беречь. Особенно такого выдающегося региона, как Витебская область.

На фоне некоторого экономического прироста в целом по стране экономика области за четыре месяца сократилась на 1,7 процента. Чистый убыток на одно предприятие по области составляет в среднем 3 миллиона рублей. Новополоцк, где находится гордость белорусской нефтепереработки завод «Нафтан», за первые два месяца года получил убытков на 300 миллионов рублей.

Такие секреты как не украсть. Наверняка на Западе желающие в очередь выстраиваются, чтобы их с собой унести. Вот целый бизнес-форум организовали ради этого.

В общем, государственные журналисты день прожили не зря. Защитили Витебскую область от западных инвестиций. Так же, как белорусские власти каждый день защищают от этих инвестиций всю страну.

