Режиссер «Звездных войн» назвал ИИ гениальным изобретением 30.05.2026, 10:48

Гарет Эдвардс

Фото: kino-teatr.ru

Технология помогает быстро создавать варианты сцен.

Режиссер «Изгой-один. Звездные войны» и нового «Мира Юрского периода» Гарет Эдвардс публично выступил в поддержку генеративного искусственного интеллекта и заявил, что технология способна перевернуть индустрию кино, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

На мероприятии в Калифорнии режиссер назвал ИИ инструментом, который по значимости может сравниться с появлением камеры или компьютерной графики. По словам Эдвардса, в будущем генеративные технологии могут превзойти классические 3D-модели.

При этом режиссер подчеркнул, что использует ИИ только на стадии поиска идей и визуальных концепций. Он объяснил, что технология помогает быстро создавать варианты сцен, образов и решений, но финальную творческую работу все равно должен делать человек.

Самое громкое сравнение Эдвардс посвятил характеру работы ИИ. Режиссер описал его как «гения под кислотой» и «второго режиссера с миллиардами долларов», который готов выполнять любые задачи, но периодически выдает абсолютно безумные результаты.

Эдвардс также признался, что хотел бы снять гибридный фильм с использованием генеративного ИИ, однако технологии меняются настолько быстро, что долгосрочное планирование пока невозможно.

По словам режиссера, никто сегодня не способен точно предсказать, каким станет искусственный интеллект в киноиндустрии уже через несколько лет.

