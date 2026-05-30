В Турции ушел ко дну катер со 110 туристами на борту

  • 30.05.2026, 10:11
Фото: Anka

Всех пассажиров успели быстро пересадить на соседние экскурсионные суда.

В турецком Мармарисе едва не случилась масштабная трагедия с участием отдыхающих. В популярной среди туристов бухте Аквариум недалеко от острова Дженнет прямо во время экскурсии пошел ко дну прогулочный катер, на борту которого находилось 110 пассажиров, сообщает IHA.

ЧП произошло в разгар дня, около 15:45. Экипаж вовремя заметил серьезную техническую неисправность и попытался экстренно направить судно ближе к берегу. На призыв о помощи оперативно отреагировали команды других лодок, находившихся поблизости, а также подоспевшая береговая охрана.

Эвакуация проходила в экстренном режиме: всех пассажиров успели быстро пересадить на соседние экскурсионные суда. Едва последний пассажир покинул палубу, катер полностью ушел под воду. Благодаря оперативным действиям капитана и очевидцев в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия для проведения расследования уже прибыл губернатор округа, а береговая охрана выясняет точные причины крушения.

