WSJ: Крошечная страна НАТО готовится к войне с Россией
30.05.2026, 11:11

Лучший способ избежать войны – продемонстрировать Москве готовность к обороне.

Эстония усиливает подготовку к потенциальной угрозе со стороны России, превращая оборонное планирование в часть повседневной жизни. Власти страны расширяют сеть укрытий, проводят масштабные учения по эвакуации населения, обучают школьников управлению беспилотниками и увеличивают военные расходы, пишет The Wall Street Journal.

Особое внимание уделяют восточным регионам страны, граничащим с Россией. В городе Тарту местные власти уже отрабатывают сценарии массовой эвакуации и реагирования на внезапные атаки. К 2028 году здесь планируют обустроить временные укрытия для 100 тысяч человек.

Руководители детских садов проходят кризисную подготовку и получают аварийное оборудование, включая радиостанции, аптечки и полевые плиты.

Параллельно в старших классах эстонских школ учеников обучают работе с дронами, а на территории Эстонии и соседней Латвии регулярно проходят масштабные военные учения НАТО с привлечением бронетехники и сотен беспилотников.

Ставка на сдерживание

В Таллинне убеждены, что лучший способ избежать войны – продемонстрировать Москве готовность к обороне. Именно поэтому страна делает акцент не только на военных возможностях, но и на подготовке гражданского населения к кризисным ситуациям.

«Вот как работает сдерживание. Вы всегда должны быть готовы к тому, чтобы вас не вторглась Россия. Чем больше вы готовитесь, чем готовее вы, тем больше Россия видит, что легкой битвы выиграть не будет», – заявил эксперт Международного центра обороны и безопасности Марек Кохв.

По словам эстонских чиновников, Россия пока не представляет непосредственной военной угрозы для страны, поскольку значительная часть ее ресурсов задействована в войне против Украины. В то же время после завершения боевых действий Москва может сосредоточить внимание на Балтийском регионе.

Рост оборонных расходов

Эстония уже входит в число лидеров НАТО по доле расходов на оборону в валовом внутреннем продукте. Правительство планирует к концу десятилетия увеличить этот показатель до 5,4% ВВП.

Средства направляются прежде всего на развитие систем противовоздушной обороны, беспилотных технологий и высокомобильных реактивных артиллерийских систем американского производства.

На фоне дискуссий о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе Таллинн также активно укрепляет сотрудничество с другими союзниками по НАТО, прежде всего с Великобританией и Францией.

Украинский опыт для НАТО

Одним из крупнейших военных мероприятий последних месяцев стали учения «Весенний шторм», прошедшие в Эстонии. В них приняли участие около 12 тысяч военнослужащих стран НАТО.

К тренировкам присоединились и украинские специалисты, которые передают союзникам опыт ведения современной войны с применением беспилотников.

Для жителей восточной Эстонии присутствие военных союзников уже стало привычным. Колонны британской и французской бронетехники регулярно передвигаются по местным дорогам, напоминая о том, что страна готовится к любому развитию событий на восточной границе НАТО.

