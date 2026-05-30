Стали известны курсы валют на 1 июня
- 30.05.2026, 12:41
Нацбанк установил их заранее.
Уже стали известны официальные курсы валют Национального Банка Беларуси на ближайший понедельник, 1 июня, пишет select.by .
Официальные курсы валют на 1 июня 2026 г.
Доллар США (USD): 2,7600 белорусского рубля. Официальный курс за месяц с 1 мая по 1 июня упал на 0,0630 BYN (-2,2%), а с начала года — на 0,1427 BYN (-4,9%).
Евро (EUR): 3,2123 BYN . За май он обвалился 0,0895 BYN (2,7%), а с начала года — на 0,2047 BYN (-5,0%).
Китайский юань (CNY): 4,0544 BYN за 10 юаней. Китайская валюта за последний весенний месяц стала дешевле на 0,0776 BYN (-1,9%). С начала года она подешевела на 0,0872 BYN (-2,11%).
Российский рубль (RUB): 3,8674 BYN за 100 российских рублей. Это единственная основная валюта, официальный курс которой вырос и за месяц, и с начала года. Так, месячный прирост российского рубля составил 0,0991 BYN (+2,6%), а с начала года — 0,1616 BYN (+4,36%).
На рынке наличных валют ситуация исправляется
В начале недели разница между официальным курсом и курсом наличных для доллара достигала 10 копеек, а в процентах — превышала 5%.
Сейчас курсы начали сближаться. Так, например, официальный курс доллара на выходные — 2,7596 BYN/USD. При этом лучший курс покупки доллара 2,8250 BYN, а лучший курс продажи 2,8600 BYN. Это приблизительно на 2,5% выше официального курса.
Для сравнения в начале недели банки охотно покупали доллар по 2,9050 BYN, а продавали по 2,9075 BYN. Разница с официальным курсом достигала 5,0%.
Приблизительно такая же картина была и с евро.
С российским рублём всё иначе: банки готовы отдавать RUB ниже официального курса.