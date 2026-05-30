30 мая 2026, суббота, 13:23
Украинские дроны устроили «зажигательную ночь» в Крыму и Таганроге

  30.05.2026, 12:52
Новые детали и эффектное видео атаки.

Ночная атака украинских дронов охватила 23 военных и логистических объекта в тылу российских войск. Часть ударов пришлась на нефтяную инфраструктуру.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадьяра» Бровди в Telegram.

По словам Бровди, в ночь на 30 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по целям в оперативной глубине противника. Среди объектов, которые попали под атаку, были элементы нефтяной логистики России и оккупированного Крыма.

В частности, дроны поразили танкер российского «теневого флота», нефтебазу «Курганнафтопродукт» в Таганроге Ростовской области, а также морской нефтяной терминал в Феодосии.

«Ночь на 30 мая была зажигательной. Свободолюбивая Украинская Птица СБС отработала в течение ночи 23 военных цели и объекта в оперативной глубине противника», - написал «Мадьяр».

Он уточнил, что удар по нефтебазе в Таганроге нанесли операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, а по морскому нефтяному терминалу в Феодосии - бойцы 412-й отдельной бригады СБС «Немезис».

Координацию операции осуществлял новосозданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.

