Российский министр на встрече с Путиным назвал его «Пал Лаичем»4
- 27.05.2026, 16:56
- 2,664
В Сети шутят про двойников.
В соцсетях иронизируют над кадрами встречи Путина с вице-премьером российского правительства Дмитрием Патрушевым, где обсуждалось состояние российского агропромышленного комплекса. Перед началом разговора Патрушев, обращаясь к главе Кремля, назвал его «Пал Лаичем», зажевав имя и отчество Путина.
В Сети сразу же стали шутить про двойников главы Кремля, якобы на встрече с Патрушевым был один из них.
ПАЛ ЛАИЧ?? pic.twitter.com/pJBQPp8Czi— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) May 27, 2026