Российский министр на встрече с Путиным назвал его «Пал Лаичем» 4 27.05.2026, 16:56

2,664

В Сети шутят про двойников.

В соцсетях иронизируют над кадрами встречи Путина с вице-премьером российского правительства Дмитрием Патрушевым, где обсуждалось состояние российского агропромышленного комплекса. Перед началом разговора Патрушев, обращаясь к главе Кремля, назвал его «Пал Лаичем», зажевав имя и отчество Путина.

В Сети сразу же стали шутить про двойников главы Кремля, якобы на встрече с Патрушевым был один из них.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com