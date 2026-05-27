В Минске снесли загадочный недострой 27.05.2026, 17:19

Что строили возле «Беларусьфильма» и почему проект остановился.

В Минске снесли загадочный недострой. Что это было и для чего строилось — за давностью лет уже никто не помнит. Недострой простоял заброшенным 15 лет и недавно был разрушен и сравнен с землей. Blizko.by показало, что тут начинали строить, что хотели сделать и как в итоге стало.

Между стройкой «Газпром-Центра» и зданием Белтелерадиокомпании много лет стоял заброшенный недострой. Стройка замерла на 2-м этаже — и за последующие почти 15 лет так больше ни на метр не продвинулась.

Недострой стоял на территории, которая нормально огорожена лишь с двух сторон — со стороны Белгидрометцентра и со стороны республиканского центра олимпийского резерва по гандболу. Да и там есть то ворота, то просто прорехи в ограждении. С остальных сторон доступ свободный, и мимо «заброшки» постоянно ходили люди: жильцы ближайшего дома по переулку Макаенка, 4, школьники и посетители одного из нескольких спортцентров на Филимонова, 55.

Здание выросло на два полноценных этажа. На первом этаже бетонные плиты покрытия валялись кое-как, местами кособоко, местами они и вовсе треснули. Все колонны и этажи изрядно расписаны граффити. Лифтовые шахты заварены, вход на лестницу тоже заварен. Но в арматуре уже появились пропилы, через которые можно попасть на лестницу.

Строительный котлован тут появился больше 15 лет назад: уже в начале 2009–го он был выкопаны и залит вешней водой. Его начали бетонировать в сентябре 2010-го. В мае 2011–го уже был один этаж, в июле 2012-го два этажа.

На космоснимках по крайней мере до августа 2015-го вокруг здания видно полтора-два десятка самосвалов, разные контейнеры и стройматериалы. Разобранный подъемный кран за забором стройки даже попал на Яндекс-Панорамы 2014 года. Но само здание с 2012-го больше не вырастает ни на один этаж. После этого вся активность замирает, грузовики уезжают, стройматериалы исчезают.

В своем материале мы предполагали, что эта заброшка как-то связана со строительными проектами Сергей Демчука. Как раз там, за автовокзалом «Московский», ему выделили землю еще в 2004-м. Его компания «Перспектива-Инвест Строй» обещала построить три стильные высотки «повышенной комфортности» с двухуровневой подземной парковкой.

Взамен застройщик обязался перенести площадку для метеонаблюдений Белгидромета в Уручье. Спустя много лет Белгидрометцентр действительно переехал на самую окраину города и с тех пор публикует свои показания именно оттуда — но сам бизнесмен так и не смог выполнить условие тендера, метеоцентр достраивали уже без его участия.

А вот со стройкой дело вообще застопорилось. Дольщики вложили немало своих денег, но ни в 2005-м, ни в 2006-м, ни в следующих годах не то что многоэтажка — даже не одного этажа появилось. В 2009 году дольщики начали судиться. Сначала суд Первомайского района оправдал бизнесмена, но потом, в 2012–м, состоялось повторное рассмотрение дела, и тогда уже Демчука признали мошенником: следствие доказало, что 19,9 миллиарда рублей (на тот момент — почти 7 миллионов долларов) были выведены со счета компании и перенаправлены на счета других фирм, подконтрольных тому же Демчуку. В итоге суд присудил ему 8 лет заключения и конфискацию имущества. Имущество Демчука выставили на торги, но его не хватило, чтобы выдать компенсацию всем пострадавшим дольщикам — а их было 128. Мингорисполком тем временем постановил, что выделять квартир обманутым инвесторам нет оснований.

Котлованы «стройки Демчука» и будущей «заброшки» появились в одно и то же время на расстоянии 200 метров друг от друга. Но если котлован «стройки Демчука» так и остался котлованом с грязной водой, то недострой все же вырос на парочку этажей.

На космоснимке 2009 года мы их пометили цифрами: 1 — котлован от стройки Демчука, 2 — котлован описываемого недостроя. В правом верхнем углу виден автовокзал «Московский».

Непросто было даже понять, для чего предназначался недострой. Он довольно компактный в плане и явно на один подъезд. Но при этом тут были предусмотрены сразу 4 лифта — обычно такое делают в офисных и торговых центрах.

Что же это за здание такое загадочное? На сайтах с тендерами и госзакупками мы изучили с десяток страниц с объявленными конкурсами на производство работ. Разные этапы проекта под названием «Комплексная застройка территории по ул. Макаенка» проходят на этих сайтах с августа 2020 по май 2026 года. И вот там нашлось несколько крупиц информации.

Сначала обратимся к карте Национального кадастрового агентства — это самый официальный источник данных на местности. Там про эту территорию сказано так: для строительства и обслуживания объектов «Комплексная застройка территории по ул. Макаенка». Общий адрес территории (не конкретного здания, а именно пятачка земли) — пер. Макаенка, 10С. Тут же на схеме можно видеть жилую высотку (пер. Макаенка, 4), а также электроподстанцию и насосную станцию (пер. Макаенка, 6 и 8). Нашей недостроенной «заброшки» на карте уже нет.

А теперь погружаемся в мир тендров и смотрим, что про недострой говорится в документах. Здесь уже шестой год, как видно из системы закупок, реализуют проект по комплексному преобразованию территории, где раньше размещались склады, гаражи и всякие другие строения «Беларусьфильма».

На выкопировке земельно-кадастрового плана земель землепользователей Минска (так сложно называется документ) наш недострой помечен как строящийся в окружении пустырей, отмечена его высота: 2 этажа.

Теперь заглянем в проектные документации и заключение госэкспертизы. В этой экспертизе дважды говорится про снос недостроя.

«Проектом также предусмотрен снос следующих зданий и сооружений:

- Незавершенного строительством двухэтажного здания прямоугольной формы с размерами в плане 41,9х16,49 м, с подземным этажом; высота до низа перекрытия — 3,4–3,75 м; в здании имеется монолитное железобетонное ядро с лестничными маршами и помещениями, предположительно — лифтовая шахта и санузлы, а также две диафрагмы жесткости из монолитного железобетона и сетка колонн; стена и перегородки отсутствуют; перекрытие — монолитный железобетон».

«В составе 1-й очереди строительства предусмотрено выполнение следующих работ:

Снос строений и сооружений: 2-х этажного здания незавершенного строительством строительным объемом 4.871,5 м3, разрушенных эстакад, подпорной стены, разрушенного здания из монолитного железобетона».

Таким образом, мы знаем полные размеры недостроя и его объем в бетоне. Но что это было, если даже в заключении госэкспертизы сплошь недомолвки и предположения?

Мы смогли выяснить, что же это за загадочная стройка такая. Оказывается, наша «заброшка» должна была стать одной из полутора десятков высоток.

В 2007 году выходит президентский указ №442 «О мерах по реализации инвестиционного проекта». Этот инвестпроект носил длинное название «Реконструкция и ремонт комплекса зданий и сооружений Национальной киностудии «Беларусьфильм» со строительством объектов технологического назначения и блока жилых домов на освобождаемой от производственных зданий территории». Указ, вышедший лишь в сентябре 2007-го, предполагал, что стройка завершится уже к 1 апреля 2008-го. Очень оптимистично. Инвестором являлось литовское акционерное общество «Ханнер», которому в рамках этого инвестпроекта Минобороны должно было передать почти 6 гектаров территории военного городка №70 в Колодищах.

Но Колодищи трогать не будем, а посмотрим, что собирались построить тут, между Макаенка и Филимонова, на земле, где находились постройки «Беларусьфильма».

В глубинах интернета сохранилась архивная копия сайта застройщика, где он на все лады нахваливает сам себя и свой будущий жилой комплекс.

Застройщиком стала, как мы отмечали, компания Hanner, построившая 33-этажный бизнес-центр Europa в Вильнюсе и жилой комплекс с оздоровительным центром «Фамилия» на побережье Черного моря в Гурзуфе. В Беларуси для реализации инвестпроекта создали иностранное ООО «Ханнер Бел Инвест». Проект квартала создала также литовская студия Architektoros Kurybine Grupe.

Всего тут собрались построить 10 жилых домов по 22 этажа каждый и 4 бизнес-центра. Монолитные дома высотой по 70 метров, потолки в квартирах высотой 2,7 метра и «великолепный вид из окон, ведь вокруг будущего комплекса расположена лишь малоэтажная застройка». Застройщик умолчал о том, что из окон будут видны девять других таких же «столбиков» и четыре бизнес-центра. Причем жилые высотки были сгруппированы на плане попарно, встык углами, так что из своих окон будущие жильцы неизбежно видели бы чужие окна. Вот как это все выглядело на схеме.

Также обещали кинотеатр (в общем стилобате с одной парой высоток бизнес-центров), торговый центр (между второй парой высоток) и два многоуровневых паркинга (5 и 7 этажей).

В данных компании были противоречивые сведения. Так, в текстовом описании проекта говорилось, что общая площадь квартала — 70 тысяч квадратных метров, общее число квартир — 1.400 совокупной площадью около 100 тысяч квадратных метров.

А на экспликации генплана застройки были уже совсем другие цифры: общая площадь участка — 84.482 кв.м., число квартир — 1.944, общая площадь квартир — 903.000 квадратных метров (в 9 раз больше!). Это дает чудовищную площадь одной квартиры в 464 квадратных метра. Впрочем, несколькими строками ниже уже говорилось, что общая площадь квартир — всего 97.000 квадратных метров, а это уже очень скромные 50 «квадратов» на квартиру. Похоже, застройщик сам не до конца был уверен, что же именно собирается возвести.

По крайней мере, вот как это выглядело на рендерах. Тут на переднем плане бизнес-центры вдоль улицы Макаенка, а сзади видим те самые жилые 22-этажки.

Цена квадратного метра в квартирах составляла от 1.630 до 2.017 долларов.

Все это великолепие застройщик назвал кварталом «Созвездие» и утверждал, что это «один из первых кварталов в Минске, который имеет своё имя» (неправда). Почему «Созвездие»? Мы процитируем ответ целиком:

«Свое название комплекс «Созвездие» получил не случайно. В двух шагах от комплекса находится здание белорусского телецентра — место, куда стекаются информационные потоки со всей страны. Его окна горят днем и ночью — работа здесь идет допоздна, чтобы проснувшись утром и включив телевизор, Вы получили самую свежую и интересную информацию. А с другой стороны от «Созвездия» расположена Национальная киностудия «Беларусьфильм» — колыбель белорусского кинематографа. Сдача в эксплуатацию первого жилого дома запланирована на середину 2010 года, но уже сейчас известно, что около 150 семей работников киностудии будут жить в этом квартале — они выбрали комплекс «Созвездие» для комфортной и удобной жизни. Именно поэтому Вашими соседями могут стать, например, очаровательная ведущая вечерних новостей, или популярный актер белорусского кино. Уже сейчас квартал «Созвездие» называют «белорусским звездным городком» — на квадратный метр ни одного другого жилого массива Минска не приходится такого количества звезд кино и телевидения!»

Кто именно называл этот нарисованный на бумаге квартал «белорусским звездным городком», кроме маркетологов застройщика? Напрашивается очевидный ответ.

В оптимистичные сроки, установленные указом, застройщик не уложился. Строительство первого дома (даже двух), согласно новостям на бывшем сайте, стартовало в сентябре 2008-го, а бизнес-центра — в октябре. Жилые высотки обещали сдать в эксплуатацию в 2010 году.

Правда, «стартовало» — это лишь начали копать котлован, который оставался котлованом с водой несколько лет, — выше мы приводили спутниковый снимок. И только в ноябре 2010-го начали заливать фундамент, позже стали монтировать опалубку подвала. В январе 2011-го вышли на уровень 1-го этажа, в феврале вязали армирование перекрытия, в марте залили колонны 2-го этажа… Поздно начали, но взялись очень бодро. Потом скорость снизилась, и к лету 2011-го все также сиротливо торчали колонны второго этажа. Далее кое-как залили оставшиеся колонны и стены второго этажа, и на этом все строительство остановилось.

Подрядчики стали через суд требовать невыплаченных денег, стройка замерла, а президентский указ о реализации инвестпроекта утратил силу в феврале 2011-го. Кстати, «Ханнер Бел Инвест» также должен был выполнить реконструкцию стадиона «Трактор», но до этого не дошло. Удивительно, но компания существует до сих пор, несколько лет назад переехала на новый адрес.

В конце прошлого года недострой снесли и сравняли с землей. Сейчас там снова котлован: перекладывают трубы коммуникаций.

