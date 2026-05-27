27 мая 2026, среда, 17:39
В Туапсе курортник вылез из моря, покрытый мазутом

  • 27.05.2026, 17:27
Российский пляж превратился в ловушку для отдыхающих.

Экологическая ситуация на черноморском побережье страны-агрессора продолжает стремительно ухудшаться, превращая местные пляжи в зону техногенной катастрофы. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появилась красноречивая видеозапись из курортного города Туапсе (Краснодарский край РФ), которая наглядно демонстрирует реальное положение дел в регионе.

На обнародованных кадрах запечатлен россиянин, который решил освежиться в море, но вместо этого попал в густое пятно мазута. Курортник вылезает из воды на берег, обмазанный липкой массой, и начинает нецензурно ругаться.

Туапсинский курортник, обмазанный мазутом, вылезает из воды: "Я е#бал это море в рот!!! Белый песок, говоришь?".

Последствия экологической катастрофы в РФ: в сети опубликовано видео из курортного Туапсе, где местный житель вылез из воды, полностью обмазанный мазутом.

