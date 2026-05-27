Колумбийцы шокировали белоруса одной песней

Колумбийцы шокировали белоруса одной песней3
- 27.05.2026, 17:46
- 2,630
Видео стало вирусным.
Колумбийская группа Los iankovers опубликовало видео из чат-рулетки — соцсети, где можно пообщаться со случайными людьми через веб-камеру. Фронтмен группы Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец наткнулся на белоруса. Сначала они спели ему украинскую песню. Наш соотечественник был шокирован, что колумбийцы пели на украинском без акцента.
Затем Янко спел ему песню «Ехаў ясь на канi» — у белоруса пропал дар речи.
@losiankovers
У білоруса ледь дар мови не відібрало після прослуховування української і білоруської пісень від Лос Янковерс♬ original sound - losiankovers
Видео стало вирусным в Сети и собрало десятки тысяч просмотров.
Сам Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец имеет глубокие украинские корни. Его мать – украинка, а отец – колумбиец.