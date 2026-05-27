Украинка, выступающая на Roland Garros, носит с собой шеврон полка Калиновского 3 27.05.2026, 18:28

1,312

Александра Олийникова

Фото: SportSnap.nl

Александра Олийникова передала привет всем белорусским добровольцам.

Украинская теннисистка Александра Олийникова, выступающая на Roland Garros, носит в спортивной сумке шеврон полка Калиновского. Сюжет об этом подготовил телеканал «Белсат».

Девушка говорит, что получила шеврон от отцовских побратимов с фронта. Она передала привет всем белорусским добровольцам.

Организаторы теннисного турнира запретили украинке демонстрировать этот шеврон публично во время матчей. Поэтому она нашла для него место в одном из карманов сумки.

Накануне Олийникова победила в первом раунде основной сетки Roland Garros российскую теннисистку Елену Приданкину.

Фото: Белсат

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com