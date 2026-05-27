27 мая 2026, среда, 19:11
Украинка, выступающая на Roland Garros, носит с собой шеврон полка Калиновского

3
  27.05.2026, 18:28
  • 1,312
Александра Олийникова
Фото: SportSnap.nl

Александра Олийникова передала привет всем белорусским добровольцам.

Украинская теннисистка Александра Олийникова, выступающая на Roland Garros, носит в спортивной сумке шеврон полка Калиновского. Сюжет об этом подготовил телеканал «Белсат».

Девушка говорит, что получила шеврон от отцовских побратимов с фронта. Она передала привет всем белорусским добровольцам.

Организаторы теннисного турнира запретили украинке демонстрировать этот шеврон публично во время матчей. Поэтому она нашла для него место в одном из карманов сумки.

Накануне Олийникова победила в первом раунде основной сетки Roland Garros российскую теннисистку Елену Приданкину.

Фото: Белсат
