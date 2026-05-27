Украинка, выступающая на Roland Garros, носит с собой шеврон полка Калиновского

Украинка, выступающая на Roland Garros, носит с собой шеврон полка Калиновского3
- 27.05.2026, 18:28
- 1,312
Александра Олийникова передала привет всем белорусским добровольцам.
Украинская теннисистка Александра Олийникова, выступающая на Roland Garros, носит в спортивной сумке шеврон полка Калиновского. Сюжет об этом подготовил телеканал «Белсат».
Девушка говорит, что получила шеврон от отцовских побратимов с фронта. Она передала привет всем белорусским добровольцам.
Организаторы теннисного турнира запретили украинке демонстрировать этот шеврон публично во время матчей. Поэтому она нашла для него место в одном из карманов сумки.
Накануне Олийникова победила в первом раунде основной сетки Roland Garros российскую теннисистку Елену Приданкину.