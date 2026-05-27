Citroën готовит электрическое возрождение своей легендарной модели 1 27.05.2026, 18:13

Фото: Top Gear

Новый электрокар сохранит дух оригинала.

Легендарный Citroën 2CV, ставший символом послевоенной Франции, может вернуться на рынок в виде доступного электромобиля стоимостью около 17 тысяч долларов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Новая версия культовой модели, как ожидается, будет дешевле будущего Citroën ë-C3 и ориентирована на растущий спрос на бюджетные электрокары в Европе. Автомобиль построят на платформе Smart Car концерна Stellantis, которая уже используется для ë-C3 и позволяет снизить расходы на производство.

Фото: Дрю Филлипс

Оригинальный Citroën 2CV выпускался с 1948 по 1990 год и считался «народным автомобилем» Франции. Модель прославилась мягкой подвеской, способной комфортно ездить по сельским дорогам, простотой конструкции и крайне низкими эксплуатационными расходами.

Новый электрокар, по данным СМИ, сохранит дух оригинала — минимализм, практичность и необычный дизайн. Однако технически автомобиль будет полностью современным и электрическим.

В Citroën пока официально не показали серийную версию модели. При этом проект уже обсуждался на мероприятии Stellantis FaSTLAne 2030, посвященном будущим электромобилям концерна.

