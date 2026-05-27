27 мая 2026, среда, 19:11
Психологи: Стремление к максимальному счастью подходит не всем

  • 27.05.2026, 18:07
В разных культурах понятие счастья трактуется по-разному.

Стремление к максимальному счастью не является универсальной человеческой целью. К такому выводу пришли ученые на основе масштабного анализа данных из 61 страны, опубликованного в рамках исследования по межкультурной психологии, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые отмечают, что идея «максимального счастья» характерна прежде всего для западных, образованных, индустриальных, богатых и демократических обществ. В таких странах, как Германия и Исландия, большинство участников исследований считают идеальным состоянием жизни уровень «очень счастлив».

Однако в других регионах мира, включая Японию, Бутан и Гану, люди чаще называют оптимальным состоянием «умеренное счастье», а не максимальное эмоциональное благополучие.

По мнению исследователей, различия могут объясняться историческими и экологическими условиями. В более стабильных и благополучных обществах формировалась ориентация на индивидуальное счастье, тогда как в других культурах важнее гармония, социальные обязанности и духовные ценности.

Психологи также подчеркивают, что в разных культурах само понятие счастья трактуется по-разному. В западной традиции оно часто связано с удовлетворенностью жизнью и положительными эмоциями, тогда как в других обществах включает духовность, связь с сообществом и баланс с природой.

Исследователи делают вывод, что не существует единого рецепта «хорошей жизни». Для одних важнее счастье, для других — гармония, смысл и принадлежность к большему.

Эксперты отмечают, что чрезмерная ориентация на максимальное счастье может быть не только недостижимой, но и ограничивающей, если она вытесняет другие важные аспекты жизни.

