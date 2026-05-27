Пашинян пригрозил лишить Россию контроля над железными дорогами Армении 1 27.05.2026, 18:21

2,208

НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: GETTY IMAGES

Между Ереваном и Москвой искрит.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз за год намекнул Москве на то, что она может лишиться контроля над железными дорогами страны, которые на условиях концессии управляются РЖД через их «дочку» — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Как передает Finport.am, глава армянского правительства в среду заявил, что Еревану необходимо изменить модель управления железнодорожной сетью Армении, чтобы та не попала под международные санкции, наложенные на РЖД.

«Мы считаем, что нам обязательно нужно изменить концессионную логику армянских железных дорог, которые, кстати, на 100% принадлежат Республике Армения. Это необходимо для того, чтобы санкционное препятствие не стало проблемой для наших железных дорог», — сказал Пашинян на встрече с избирателями. Он также отметил, что у РФ «сложные санкционные отношения с западными странами», а международные компании стремятся исключить риск включения их в «черные» списки и ищут безопасные маршруты. До этого, в феврале, премьер Армении предлагал Москве рассмотреть продажу концессии дружественной как России, так и Армении третьей стране.

В качестве возможных кандидатов он называл Казахстан, ОАЭ, Катар или другие государства. По словам Пашиняна, структура управления железными дорогами вынуждает Армению «терять стратегические позиции и конкурентные преимущества». Российская сторона в ответ на это заявляла, что не считает передачу управления железными дорогами другой стране целесообразным.

Армянская железнодорожная инфраструктура с 2008 года находятся в 30-летней концессии у ЮКЖД. Как заявлял глава Совбеза РФ Сергей Шойгу, объем российских инвестиций в железные дороги страны за это время составили более 30 млрд рублей. Помимо этого, по его словам, через концессионное соглашение в бюджет Армении в виде налогов поступило более 15 млрд рублей, также было отремонтировано более 520 км пути.

Обсуждения по вопросу управления армянскими железными дорогами активизировались на фоне укрепления отношений Еревана с США, урегулирования конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха и усиливающихся разногласий с Москвой.

В августе прошлого года США, Армения и Азербайджан договорились о реализации американского проекта TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») на армянской территории. Среди прочего TRIPP предполагает строительство в регионе железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через Армению и далее — с Турцией.

Пашинян в среду напомнил, что Турция сейчас строит участок железной дороги Карс-Дилиджу — от Карса до Нахичевани, в то время как сама Армения уже имеет готовую железнодорожную инфраструктуру, которую необходимо задействовать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com