27 мая 2026, среда, 15:48
«Лукашенко — конец»

  • 27.05.2026, 14:51
Фото: Getty Images

К чему приведет повторное вторжение в Украину из Беларуси?

На этот вопрос отвечает российский правозащитник Mарк Фейгин в прямом эфире Delfi.lt. Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора:

«Лукашенко в очень ущербном положении находится. Если даже ему Москва поручит осуществить нападение под предлогом какой-то провокации, его вообще ничего не спасет, Лукашенко — конец, понимаете, Лукашенко — конец. Тут бинарная ситуация. Лукашенко может быть использован в качестве инструмента Москвы для нападения на страны Балтии или на Украину, но и в том, и в другом случае Лукашенко — всё, его больше нет».

По словам Марка Фейгина, темой недавнего телефонного разговора президента Франции с белорусским диктатором стали последствия вовлечения Беларуси в войну.

«Макрон его предупредил, чем это чревато для него, Украина его тоже предупредила. Любая попытка нападения, и он становится главной мишенью, его убьют, и никто не будет «париться» по поводу убить или не убить Лукашенко. Дроны и ракеты полетят прямо в его резиденции, во все, и тут иллюзий питать не надо. Я уверен, что Лукашенко прекрасно отдает себе отчет, что с ним разберутся, то есть такого не будет, что он тут ни при чем, разбирайтесь с Москвой.

Не дотянутся до Путина, до Лукашенко дотянутся, и с этой точки зрения Украина-то вообще цацкаться не будет. Любое пересечение границы любыми войсками — российскими, белорусскими — всё, конец, все играют уже по другим правилам, никто больше не пытается ни о чем договариваться, просто воюют. Какая разница для Украины — она и так воюет, и так воюет. Какая ей разница, что нужно на севере будет воевать? Я убежден, что на границе с Беларусью сейчас стянуты очень существенные силы, и вот так просто прогулочкой это точно не будет, но это и последствия не будут такими, что выгонят войска за пределы границы Украины и все, остановятся? Нет, тогда уже давайте по-другому. Если даже не удастся до Минска дойти ВСУ, то уже бомбить и обстреливать территорию Беларуси будут обязательно, однозначно.

Есть несколько сценариев в связи с Беларусью. Наименее вероятный — это вторжение повторное, наиболее вероятный — это попытка оттягивания украинских сил из Донбасса, что означает размещение войск на территории Беларуси. Зеленский предупреждал: размещение войск повлечет превентивные удары, то есть удары, вероятно, и так будут, даже если Беларусь не втянется в эту войну».

