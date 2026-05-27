ИИ-стартап белоруса выиграл в Европе грант на развитие

  • 27.05.2026, 14:47
Стартап помогает детям с СДВГ и аутизмом развить внимание.

Стартап с белорусскими корнями MindMuscle Health (PigPug Health) стал финалистом престижной международной премии социальных инноваций Fundación MAPFRE Social Innovation Awards в Мадриде. Об этом рассказал в соцсетях его СЕО Виталий Карпейчик, заметил сайт office life.

Проект MindMuscle Health вошел в число четырех финалистов из 469 компаний.

Стартап помогает детям с СДВГ и аутизмом развить внимание с помощью нейроинтерфейсов на основе искусственного интеллекта. По словам Виталия Карпейчика, для него это глубоко личная история. В детстве ему поставили диагноз СДВГ и аутизм — и личный опыт определил его приверженность созданию решений, которые помогают детям улучшить концентрацию внимания и уверенность в себе.

Претендентов на премию в этом году отбирали по четырем регионам: США, Европа, Бразилия и остальная Латинская Америка. MindMuscle Health оказался среди лучших в американском отборе, о чем фаундер также рассказывал месяц назад в соцсетях.

В итоге главный приз — €100 тыс. — получил испанский медицинский ИИ-проект AItheroscope. Его разработка позволяет по снимкам сетчатки глаза диагностировать на ранних стадиях атеросклероз и риски сердечно-сосудистых заболеваний. А MindMuscle Health как финалисту присудили грант на €10 тыс. и включили в Red Innova — эксклюзивную закрытую экосистему фонда MAPFRE и бизнес-школы IE University.

