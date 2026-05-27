Эхо скандала: появились итоги проверки комплекса «Дукорскі маёнтак» 1 27.05.2026, 15:12

Специалисты нашли нарушения, но есть нюанс.

Недавно в соцсетях завирусилось видео из комплекса «Дукорскі маёнтак» в Пуховичском районе, где посетительница сняла нескольких животных и увидела в этом «концлагерь». За два дня ролик набрал более миллиона просмотров и тысячи возмущенных комментариев. В комплексе уже объясняли врожденную рану молодого яка, травму косули, а также почему не все животные пострижены. О предварительных итогах проверки 27 мая сообщило Минприроды. Про проблемы со здоровьем животных там упоминаний нет, пишет «Зеркало».

Ведомство отчиталось о том, что в ходе проверки установлен ряд нарушений природоохранного законодательства. Так, обнаружено нарушение требований по регистрации диких животных в неволе, начат административный процесс по ст. 16.23 КоАП.

«При этом условия содержания животных проверены отдельно — они соответствуют требованиям приказа Минприроды № 16. Проводится проверка законности владения дикими животными. Соответствующие документы запрошены, правовая оценка будет дана по итогам», — сообщили в Минприроды.

Еще обнаружены нарушения обращения с отходами. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 16.44 КоАП РБ.

В ведомстве пообещали, что по всем выявленным фактам будет дана правовая оценка, а ситуация находится на контроле.

Напомним, 25 мая пользовательница Instagram опубликовала видео из «Дукорскага маёнтка», где назвала «концлагерем» ситуацию с животными. Она показала хромающую косулю, яка с раной на боку, где копошатся мухи, а также нестриженную овцу на фоне постриженных. Все это вызвало бурю негодования у тысяч комментаторов. Они организовывались для обращений в госорганы.

В комплексе после объясняли, что рана яка — последствие родовой травмы. По их словам, у животного от природы не хватает фрагмента кожи, поэтому рана не затягивается. Самец косули же получил растяжение связок — такая травма долго проходит. Еще можно заметить, что животное в процессе сезонной линьки. Что касается овец — то не всех ловят для стрижки одновременно, выбирают «больш спрыяльны ейнаму «настрою» дзень».

Главный ветврач Минской области Олег Карпович отмечал, что животные в музейном комплексе находятся в нормальном состоянии. Они обеспечены питанием, кормление проходит своевременно, не истощены. Однако яка с трофической язвой на боку будут лечить: «Обработаем, усыпим, отделим его в отдельную клетку и будем наблюдать».

Что касается косули, то ее посмотрели и обследовали: «Заберем в клинику и будем продолжать лечение».

