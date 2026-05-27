27 мая 2026, среда, 17:30
Турция отказывается от российской нефти

  • 27.05.2026, 15:54
  • 1,276
Импорт упал до рекордного минимума.

Турция сокращает импорт российской нефти Urals из портов Балтики и Черного моря до минимального уровня почти за полтора года. Об этом свидетельствуют данные LSEG, Kpler и источники в торговых кругах, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Турция остается крупнейшим покупателем морской российской нефти в Средиземноморье и третьим в мире после Индии и Китая. Основной объем поставок приходится на сорт Urals.

По данным Kpler, в мае импорт Urals в Турцию составит около 161 тыс. баррелей в сутки против 189 тыс. баррелей в период с января по апрель и 302 тыс. баррелей в мае 2025 года.

Снижение закупок происходит на фоне роста мировых цен на нефть и сокращения поставок из региона Персидского залива. По словам трейдеров, турецкие переработчики не готовы покупать Urals без традиционного дисконта при текущих ценах.

Дополнительным фактором стало усиление спроса на российскую нефть в Азии, прежде всего в Индии, что ограничило доступные объемы на рынке.

Экспорт Urals в Турцию в мае опустится до минимума с начала 2025 года. Частично снижение компенсируется ростом закупок CPC Blend из Каспийского региона.

