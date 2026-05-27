Из Беларуси в Литву приплыл необычный плот с сигаретами
- 27.05.2026, 16:24
- 1,134
Внутри конструкции нашли более двух тысяч пачек контрабанды.
В Литве пограничники достали из реки Нярис необычный плот, приплывший из Беларуси. Внутри металлической конструкции находился груз сигарет стоимостью более 12 тысяч евро. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.
Подозрительный объект заметили в приграничных водах Няриса примерно в 30 метрах от берега. Конструкция в форме снежинки — шестиугольника — была частично погружена в воду и застряла среди водных растений и веток.
«Использовав служебную лодку, пограничники вытащили этот объект — металлическую конструкцию — на берег и доставили на пограничную заставу. Там из полостей конструкции извлекли 2250 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками, завернутых в черную полиэтиленовую пленку. Стоимость такого количества нелегальных сигарет с учетом всех обязательных налогов в Литве составляет 12 397 евро», — сообщили пограничники.
По факту незаконного хранения подакцизных товаров начато досудебное расследование. За такое преступление предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.
В Службе охраны отметили, что в последнее время пограничники редко сталкиваются с таким способом перевозки белорусских сигарет.