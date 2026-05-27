Кремль показал слабость 1 27.05.2026, 16:15

Активизация ядерных угроз не дает ощутимого стратегического эффекта.

На фоне ухудшения экономической и военной ситуации Россия, по оценкам аналитиков, все активнее прибегает к ядерной риторике как к главному инструменту давления на Запад и Украину. Эксперты отмечают, что серия демонстративных шагов Москвы не приносит ожидаемого эффекта и может свидетельствовать скорее о росте внутренней напряженности, чем о силе, пишет Jamestown Foundation (перевод — сайт Charter97.org).

Среди последних действий — испытание межконтинентальной ракеты «Сармат», которое российские власти представили как подтверждение стратегических возможностей. Однако на Западе реакция на это оказалась сдержанной, что, по мнению аналитиков, стало неожиданным для Москвы.

Дополнительным элементом давления стали учения с тактическим ядерным оружием в Беларуси. Формально они были направлены на демонстрацию готовности, однако эксперты считают, что основной целью было усиление давления на страны Балтии и НАТО. Одновременно в регионе фиксируются инциденты с беспилотниками и рост напряженности в сфере безопасности.

Еще одним шагом стали масштабные учения стратегических ядерных сил России, включая пуски межконтинентальных ракет и демонстрацию гиперзвукового оружия. По оценкам наблюдателей, несмотря на заявленный масштаб, учения носили в значительной степени рутинный характер, но были приурочены к международной повестке и визиту российского руководства в Китай.

Отдельное внимание аналитиков привлекли заявления о возможном использовании ракет средней дальности в ответ на украинские удары по российской территории. При этом Украина продолжает наносить удары по инфраструктуре в глубине России, что, по мнению экспертов, снижает эффективность угроз.

В целом специалисты отмечают, что усиление ядерной риторики сопровождается отсутствием заметного стратегического результата. Более того, подобные шаги повышают риск просчетов и непреднамеренной эскалации. На Западе считают, что наиболее эффективным ответом остаются укрепление системы сдерживания и дальнейшая поддержка Украины.

