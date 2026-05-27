Генерал-майор СБУ: Лукашенко боится реального ответа Украины 1 27.05.2026, 16:40

Роберт «Мадяр» Бровди

Цена любой эскалации для Минска резко выросла.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди снова предупредил Лукашенко: если Минск решится на нападение, Украина ответит ударами по Беларуси. По словам «Мадяра», первые 500 целей уже выбраны.

О каких объектах может идти речь? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— Не стоит воспринимать слова о «500 целях» как угрозу белорусскому народу. В логике таких заявлений речь идет прежде всего о сигнале режиму Лукашенко. Имеются в виду не гражданские объекты, а военная, логистическая, командная и другая инфраструктура, которая может быть использована для агрессии против Украины: аэродромы, пункты управления, склады, узлы снабжения, средства ПВО и РЭБ, места размещения российских или белорусских войск.

Украина не заинтересована в войне с белорусами. Но если территория Беларуси снова будет использована для нападения, она может перестать быть безопасным тылом для режима и российского военного присутствия. Именно так можно интерпретировать смысл предупреждения о «500 целях».

— При каком условии ВСУ действительно нанесут удар по режиму Лукашенко?

— Ключевое условие — прямое втягивание режима Лукашенко в войну против Украины.

Это может означать не только ввод белорусских войск, но и предоставление территории для наступательных действий российских сил, запуск ракет и ударных дронов, размещение авиации, систем управления или логистического обеспечения агрессии.

Иными словами, если территория Беларуси используется как плацдарм для нападения, Украина может рассматривать это как основание для реализации права на самооборону. В такой логике речь идет не об «ударе по Беларуси», а о действиях против военной инфраструктуры, задействованной в агрессии.

— После предупреждений Зеленского, Макрона и теперь «Мадяра» Лукашенко заметно притих. Это страх перед реальным ответом Украины или пауза перед новой провокацией?

— Скорее всего, здесь совпали сразу несколько факторов.

Во-первых, Лукашенко понимает, что значительная часть белорусского общества не поддерживает участие в войне.

Во-вторых, есть серьезные сомнения в реальной готовности белорусской армии участвовать в боевых действиях за пределами страны.

В-третьих, за последние годы возможности Украины по дальнему поражению существенно выросли по сравнению с 2022 годом.

Поэтому для Минска цена любой эскалации стала значительно выше.

Но это не означает, что риск исчез. Лукашенко традиционно использует паузы для маневра: пытается балансировать между демонстрацией лояльности Москве, давлением на Запад и уклонением от прямой военной конфронтации.

— Как Путин может использовать армию Лукашенко в ближайшее время?

— Есть несколько наиболее вероятных сценариев. Первый: демонстративное накопление сил у украинской границы, чтобы заставить Украину удерживать часть ресурсов на северном направлении.

Второй: провокации на границе, создание видимости угрозы, информационные операции, диверсионные сценарии или попытки представить ситуацию как «украинскую провокацию».

Третий: использование территории Беларуси для действий российских дронов, ракет, авиации, средств РЭБ и логистики без формального вступления белорусской армии в войну.

Четвертый: создание контролируемого кризиса у границ Литвы, Латвии или Польши с целью давления на НАТО и отвлечения внимания от Украины.

— Возможен ли сценарий удара или провокации против стран Балтии с территории Беларуси?

— Масштабное нападение на страны Балтии сейчас выглядит менее вероятным, поскольку это означало бы прямое столкновение с НАТО.

Но сценарии провокаций выглядят куда более реалистично: использование дронов, нарушения воздушного пространства, миграционное давление, диверсии, кибератаки, информационные кампании и локальные инциденты на границе.

Для Путина Беларусь остается удобной территорией «серой зоны»: формально это отдельное государство, фактически страна, сильно зависимая от России в военно-политическом плане.

Поэтому вопрос независимой и демократической Беларуси касается не только будущего самих белорусов. Это еще и важный элемент безопасности для Украины и всей Восточной Европы.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com