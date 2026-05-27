27 мая 2026, среда, 17:32
  • 27.05.2026, 17:21
«Как только вижу русский номер — отвечаю по-белорусски»

В чем главное преимущество белорусского языка?

Дискуссия на тему преимуществ, которые дает знание и использование белорусского языка разгорелась в соцсетях. Ее инициировал пользователь Threads под ником dlapryliku.

«Я раньше даже не задумывался о том, зачем нужен белорусский язык, — пишет он. — Самое главное преимущество в том, что я больше не читаю оскорблений от русских в адрес нашего языка и страны. А на ваш взгляд, в чем преимущества белорусского языка?»

Другие пользователи ответили автору поста. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Преимущество в том, что мошенников очень легко отпугнуть: как только мне кто-то звонит, и я вижу русский номер, я отвечаю на белорусском. Сначала они злятся, а потом вешают трубку.

— Преимущество в том, что, зная наш язык, легко понимать поляков, украинцев и другие народы.

— Сколько языков вы знаете, сколько раз вы живете. Но почувствовать себя белорусом именно благодаря знанию языка — разве это не преимущество?

— Самое наше. Один классик сказал, что от него, от нашего языка, ему во рту вкусно. Лучше и не скажешь.

— Не надо заходить на профиль человека, чтобы убедиться, что он не из России ради чувства комфорта.

— Я сразу вижу белорусов, понимаю украинцев, гораздо легче учить польский язык, это возможность приобщиться к белорусской культуре и понять белорусский характер.

— Сразу понимаешь, какие качества есть у человека и как он относится к белорусскому народу. Русскоязычный человек со схожими со мной взглядами кажется более чужим, чем белорусскоязычный с противоположным мнением.

— Это ваш родной язык и вы хотите на нем говорить и его продвигать. Это и есть главное преимущество.

— Язык – наш щит.

— Ощущение, что ты не предал себя, своих предков, что ты воплощаешь в себе белоруса.

