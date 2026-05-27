Reuters: Великобритания и Польша готовят новый военный союз против России 27.05.2026, 17:39

Особое внимание - развитию систем ПВО и ПРО.

Великобритания и Польша готовятся подписать новое масштабное соглашение в сфере обороны и безопасности на фоне растущих угроз со стороны России, пишет Reuters.

Документ должны подписать премьер-министр Польши Дональд Туск и глава британского правительства Кир Стармер во время встречи в Лондоне.

В британском правительстве заявили, что соглашение будет направлено на противодействие современным угрозам, в частности агрессивным действиям России.

Речь идет об усилении охраны границ, борьбе с организованной преступностью и расширении оборонного сотрудничества между странами.

Особое внимание стороны уделят развитию систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Также Лондон и Варшава планируют объединить промышленный и технологический потенциал для создания вооружения нового поколения.

Одним из ключевых направлений соглашения станет кибербезопасность.

Польша считает себя одной из главных целей российских кибератак, дезинформационных кампаний и шпионской деятельности.

Кир Стармер назвал будущий договор с Польшей «самым значительным шагом в оборонных отношениях двух стран за последнее поколение».

