Сикорский оценил, способна ли Россия на большое наступление против НАТО 27.05.2026, 13:35

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши сослался на данные спутниковой разведки.

В Министерстве иностранных дел Польши призвали серьезно отнестись к военной угрозе со стороны России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в настоящее время РФ не способна начать крупное наступление против НАТО.

В то же время там призвали Европа помнить об агрессивным намерениях Кремля и ни в коем случае не недооценивать угрозу. Об этом в эфире программы «Гость мероприятия» на стриминговом сервисе Polsat Box рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Угроза нападения РФ на Европу

По словам министра, на сегодняшний день нет никаких признаков, которые свидетельствовали бы о подготовке России к полномасштабной войне со странами Европейского Союза. Сикорский подчеркнул, что спутниковая разведка отслеживает все маневры россиян.

«Россия угрожает нам, и мы должны отнестись к этому серьезно. В настоящее время Россия не способна начать крупное наступление против НАТО, а если бы она к нему готовилась, мы бы это увидели – у нас есть спутниковая разведка. Мы видели сосредоточение 100 тыс. военнослужащих вокруг Украины, которое наращивалось в течение нескольких месяцев», – заявил министр.

Обстрелы Киева и ситуация на фронте

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал угрозы со стороны России, уделив особое внимание недавнему шантажу Кремля и безопасности дипломатов в украинской столице. Министр отметил, что Польша не поддастся на шантаж Москвы, но полностью сценарий эвакуации дипломатов из Киева не исключает.

На вопрос ведущего о том, свидетельствуют ли очередные угрозы Москвы о её силе или слабости, Сикорский ответил, что Россия слабеет, но все еще остается опасной для всего цивилизованного мира. По его словам, подобные действия Кремля говорят о попытках «кусаться» от бессилия на фоне общих стратегических проблем.

Что касается ситуации на поле боя, то Сикорский признал преимущество страны-агрессора России в живой силе. В то же время он отметил, что украинская армия наносит врагу существенные потери и нейтрализует его преимущество дронами.

«У России все еще есть преимущество в людях, хотя Украина уничтожает больше российских солдат, чем Путин способен набирать. Украина, в свою очередь, имеет значительное преимущество в дронах, а дроны нейтрализуют численное преимущество. Как те, что на самой линии контакта, так и атакующие российскую логистику и военную промышленность. Это приводит к тому, что российская экономика действительно страдает», – рассказал Сикорский.

