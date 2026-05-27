Контр-адмирал ВМС США: Украина перехватила инициативу 27.05.2026, 17:11

Марк Монтгомери

фото: krymr.com

Россияне столкнулись с целым рядом проблем.

Украина демонстрирует, что располагает куда более сильными позициями в войне, чем ранее предполагали многие западные аналитики. Об этом пишет контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери для New York Post (перевод — сайт Charter97.org).

Российское наступление замедляется, а успехи Москвы становятся все более дорогими и несущественными. Украина, несмотря на нехватку систем ПВО и продолжающиеся удары по энергетической инфраструктуре, сумела пережить тяжелую зиму и сохранить устойчивость общества.

Автор статьи отмечает, что украинская армия серьезно усилила использование беспилотников и дальнобойных ударов. Киев регулярно атакует российские логистические узлы, системы ПВО, нефтяную инфраструктуру и объекты оборонной промышленности, усложняя снабжение и финансирование войны.

По мнению Монтгомери, Россия больше не способна добиться крупного прорыва на фронте. Украинские дроны создают угрозу на глубину до 50 километров за линией фронта, делая маневры российских войск крайне рискованными.

Дополнительным фактором давления на Кремль называют ухудшение экономической ситуации в России и рост усталости общества от войны, которая уже длится дольше, чем участие СССР во Второй мировой.

Предыдущие мирные инициативы США провалились из-за несоответствия между требованиями Москвы и ее реальными возможностями на поле боя. Россия продолжает требовать передачи всей Донецкой области, включая территории, которые не смогла захватить.

Администрации президента США Дональда Трампа пора отказаться от давления на Киев и вместо этого сосредоточиться на усилении санкций, поддержке Украины оружием и разведданными, а также на демонстрации Кремлю отсутствия у России перспектив военной победы.

Только давление и истощение ресурсов Москвы могут заставить Путина согласиться на более реалистичные условия переговоров.

